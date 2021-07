Tchad : Wenaklabs et Fhi360 lancent un projet social en faveur du vivre-ensemble

Dénommé « consolidation du vivre ensemble et de la cohésion nationale au Tchad », le projet est lancé officiellement ce 15 juillet au siège de l’incubateur Wenaklabs. Le projet a pour objectif principal de participer à l’effort national de consolidation de la paix et du vivre-ensemble.

Sensibiliser et informer les citoyens en particulier les jeunes sur la nécessité de consolider le vivre-ensemble et la cohésion nationale est l’une des objectifs spécifiques de ce projet social que l’incubateur Wenaklabs et le FHI ont lancé ce mercredi 15 juillet. Il vise à encourager les organisations de la société civile et les médias à faire passer les messages relatifs à la cohésion nationale et au vivre-ensemble au cours de leurs activités.

Le but de ce projet est donc de renforcer les liens entre les Tchadiens. Maimouna Kassoum Abdou, coordinatrice du projet, souligne que plusieurs activités seront réalisées au cours de ce projet. « La plupart de ces activités seront en ligne mais il y aura des affiches pour le grand public. Il est question de renforcer la capacité des organisations de la société civile et des hommes des médias de telle manière qu’ils puissent passer des informations favorables au vivre-ensemble, à la cohésion sociale et tout. C’est de faire aussi des vidéos qui vont envoyer ces messages », détaille-t-elle.

Le directeur exécutif de Wenaklabs, Abdelsalam Safi, fait comprendre que pour la réalisation de ce projet, la boîte avec ses partenaires ont effectué un travail de dur labeur pendant presque deux années. Selon lui : « Aujourd’hui voir ce partenariat se concrétiser c’est un grand pas vers l’avant parce que participer à la base à cette réflexion de stratégie a été enrichissant ». “Aujourd’hui on va à l’aboutissement d’un projet qui a commencé il y a plus d’un an. Vu la situation et le rebondissement sociopolitique au Tchad, le projet a été revu et on a entamé un projet qui est focalisé sur la promotion de la paix, le vivre-ensemble et de la cohésion nationale“, a conclu Brahim Mahamadou Koutou, directeur pays adjoint de FHI.

Ce projet s’étale sur une période du 12 juillet 2021 à janvier 2022. Il est localisé à N’Djamena. C’est donc une initiative de Wenaklabs en collaboration avec le FHI avec l’appui financier de l’agence américaine pour le développement international. Ce projet accompagne le gouvernement dans sa politique de cohabitation pacifique et le vivre-ensemble.