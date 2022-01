Tchad : vague d’indignation suite à une vidéo de torture d’un jeune homme

Une vidéo violente circule sur les réseaux sociaux depuis quelques heures montrant un jeune tchadien torturé par des inconnus. Elle a suscité l’indignation des internautes et a poussé le gouvernement à appeler à une mobilisation internationale de défense des droits humains.





La vidéo circule sur la toile tchadienne. Deux minutes et vingt-une secondes insoutenables, c’est la durée de la vidéo qui montre un tchadien jeune Nassour Mahamat Ishak en boubou blanc déchiré, torturé par des inconnus.





La scène a été filmé par un témoin non identifié puis publié sur le réseau bleu. Difficile de reconnaître le lieu de torture. Elle a suscité de l’indignation des tchadiens. Plusieurs internautes ont réagi face à la vidéo. « Nul ne peut demeurer insensible face à cette insupportable ignominie », « c’est inhumain ce genre de traitement ! Le PCMT doit agir ».





« Je suis très indigné par le comportement barbare et inhumain infligé à notre jeune compatriote Nassour Mahamat Ishak. Ces individus, aux pratiques ignobles et dégradantes doivent être traqués, ou qu’ils se trouvent afin que la justice soit rendue », a posté la Coalition des associations de la société civile pour l’action citoyenne (CASAC). « Les sévices dont est victime notre compatriote Nassour nous horripilent au plus haut point. Malgré sa posture, il est resté digne et brave. Je joindrai toute mon énergie à celle de mes collègues de la sécurité et des affaires étrangères pour que cette situation soit tirée au claire », indique pour sa part le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Ndonga Christian.





Ces réactions ont poussé le ministre en charge des Affaires étrangères, de l’intégration Africaine et des Tchadiens de l’étranger à réagir. « Ces images horribles qui circulent sur les réseaux sociaux ne peuvent laisser personne insensible et interpellent la communauté internationale dans son ensemble par rapport au traitement inhumain et dégradant que subissent les migrants africains sur le territoire libyen ». Dans la même veine, le ministre a condamné avec « la plus grande fermeté cet acte barbare… ».





Les autorités tchadiennes par la voix du ministre des Affaires étrangères demandent aux autorités libyennes compétentes « d’identifier et de traduire devant la justice les auteurs de cet acte(…) ». Elles indiquent d’un autre côté mettre tout en œuvre pour la libération de ce jeune. Elles appellent au soutien et à la mobilisation internationale de défense des droits humains pour « le sauver ».