Tchad : une grosse pluie fait des dégâts humains et matériels à Bokoro

Une grosse pluie s’est abattue sur la ville de Bokoro, province du Hadjer Lamis dans la nuit de samedi à dimanche. Des dégâts humains et matériels sont enregistrés.

Le bilan provisoire de cette pluie diluvienne est d’un mort et 9 blessés dont une femme enceinte admis à l’hôpital de Bokoro. Pour ce qui est des dégâts matériels, l’on constate des toitures des maisons emportées, des murs écroulés, des arbres déracinés…

« Toute la ville est dans l’eau, et le risque d’écroulement de maison est grand, puisque la majeure partie des logis est en terre battue et autres matériaux locaux rudimentaires. En sus de cela le risque lié aux maladies hydriques et le paludisme est énorme », alerte un internaute.

Depuis quelques années, la ville de Bokoro est régulièrement confronté à de pareils sinistres en cette période.