Tchad : un fourgon incendie remis à la mairie centrale de N’Djaména

L’ONG France-Guinée Coopération, à travers l’ambassade de France au Tchad, a remis ce matin, un fourgon incendie, à la mairie centrale de N’Djamena.

Pascale Vanneaux, la donatrice, donne les raisons de son assistance. « C’était pour moi un grand plaisir, l’ambassade de France est mobilisée et la force Barkane aussi. C’est un travail de tout le monde et au vu des conditions des sapeurs-pompiers de N’Djamena, alors je n’ai pas pu m’empêcher de leur venir en aide. »

Elle ajoute que d’autres matériels seront bientôt mis à la disposition de la commune. « Je crois qu’avec le soutien de l’ambassade, on va pouvoir continuer. Je souhaite vraiment continuer car j’ai la chance d’avoir beaucoup de matériels en France parce que trop souvent, tous les six mois, il y a des commissions de réforme et les matériels qui ne servent plus, qui sont trop âgés, sont réformés. Ils sont très bien entretenus, ils me les donnent et je les achemine en Guinée ou ailleurs », détaille Pascale Vanneaux.

Le maire de la ville de N’Djamena, Ali Haroun, relève que cet engin vient à point nommé. « Nous réceptionnons ce fourgon incendie à un moment où la commune en a plus besoin pour accomplir sa mission. Car nous assistons ce dernier temps à un accroissement des cas d’incendie dans notre ville. Et ce fourgon incendie permettra de renforcer la capacité d’intervention de nos sapeurs-pompiers ».

