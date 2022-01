Tchad : un fonds d’appui aux initiatives féminines sera créé en 2022

Pour donner un coup de pouce aux initiatives féminines, le président du Conseil militaire de transition (CMT) a annoncé la création d’un fonds dédié spécifiquement aux femmes.







A la veille du Nouvel an, le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby a annoncé quelques projets en lien avec les femmes. Lors de son message à la nation le 31 décembre, il a déclaré qu’en 2022, « il est prévu notamment la création d’un fonds d’appui aux initiatives féminines » .



Il a ajouté l’adoption d’une « stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre ». Cela pour combattre les cas répétés de violence basée sur le genre sur le territoire tchadien .



L’autre annonce est le programme national d’autonomisation des femmes et le projet d’appui à la microfinance des jeunes et femmes. Mahamat Idriss Deby a indiqué qu’ils « vont également démarrer à leur bénéfice ».