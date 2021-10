Tchad : trois organisations sensibilisent sur la cybercriminalité

Trois organisations de la société civile, à savoir : House of Africa, APCLCT (Association pour la promotion de la cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité au Tchad) et Internet Society, ont lancé ce vendredi, 01 octobre, une campagne de sensibilisation à l’hygiène numérique et à la cybercriminalité au Tchad. C’était à la Maison des médias du Tchad.



La cybercriminalité, le cyberharcèlement sont des grands maux. C’est fort de ce constat que le mois d’octobre est baptisé le mois de cybersécurité. En rapport avec ce mois, ce vendredi, 01 octobre, trois organisation de la société civile, à savoir : House of Africa, APCLCT (Association pour la promotion de la cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité au Tchad) et Internet Society ont lancé une campagne de sensibilisation à l’hygiène numérique et à la cybercriminalité au Tchad.



« Do your part », qui se traduit en français par « fais ta part » est le thème de cette campagne de sensibilisation. Une campagne qui vise essentiellement à « sensibiliser et d’éveiller pleinement la conscience des acteurs aux menaces informatiques et à la protection de l’information », a fait savoir le président de l’Association pour la promotion de la cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité au Tchad, Dr Bakhit Amine Adoum.



Pour ce faire, les trois organisations feront, durant toutes les semaines du mois d’octobre, diverses activités pour « aider les Tchadiens à rester en sécurité en ligne en leur apprenant des mesures simples pour se protéger et protéger leurs appareils ».



Ce mois sera aussi l’occasion pour les internautes tchadiens de connaitre l’écosystème numérique de leur pays. A savoir, cette campagne de sensibilisation à l’hygiène numérique et à la cybercriminalité est soutenue par l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique.