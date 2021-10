Tchad: plus de 5 millions Francs CFA remis aux personnes handicapées rapatriées de Kousseri

La ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’enfance, Amina Priscille Longoh, a remis ce matin, un chèque de 5 406 000 Francs CFA aux 52 personnes handicapées, revenus de Kousseri, où ils se trouvaient pour dénoncer leurs conditions de vie précaires.

Le Directeur général de l’action sociale au ministère de la Femme, Chérif Allatchi Galma, reconnait les difficultés que vivent les personnes handicapées. “C’est pourquoi nous venons aujourd’hui par ce geste minime soit-il vous dire que nous sommes à vos côtés et que d’autres actions en votre faveur seront faites dans le futur pour vous permettre de vous prendre en charge”, promet-il.

Le porte-parole des bénéficiaires de ce chèque, a tenu à réitérer aux autorités l’une de leurs principales revendications. “On ne demande pas la quantité mais la qualité. Nous voulons quoi? Vous n’avez pas la force d’aller nous ouvrir la route de Kousseri (ville camerounaise), mais c’est à vous de continuer à mener le plaidoyer auprès des ministères en charge. Nous voulons traverser avec notre tricycle”, interpelle-t-il. Cette traversée leur permettrait de pratiquer le commerce sans obligation de payer les taxes douanières, comme cela avait pu se faire par le passé.

Les autorités se disent ouvertes au dialogue. “Je vous demande chers frères et sœurs de dialoguer en cas de problème puisque sans le dialogue rien ne peut être réalisé. Sachez que le ministère de la Femme est disposé à vous écouter et je vous assure qu’ensemble nous pouvons contribuer efficacement au développement de notre cher et beau pays”, conclut le DG de l’action sociale du département de la Femme.

