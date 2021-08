Tchad : plus de 23 milliards de francs FCFA pour le bitumage et pavage des rues à N’Djaména

Le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Deby Itno, a posé le lundi, 16 août 2021, la première pierre de bitumage et pavage des rues du quartier Mardjan Dafak, dans le 2ème arrondissement de N’Djamena.

Ces travaux de pavage de 13.3 km, de construction des ouvrages connexes et de drainage des eaux pluviales seront réalisés dans un délai de 24 mois par l’entreprise Sogea-Satom, sous la supervision du bureau de contrôle de Scet-Tunisie pour un montant de 23 6679 905 355 francs FCA dont 22 302 314 355 francs FCA pour les travaux et 1 377 591 000 francs FCA pour le contrôle et la supervision. Ce coût est supporté entièrement par le budget de l’Etat.

Le maire de la ville de N’Djamena, Ali Haroun, a souligné que le quartier Mardjan Dafak est l’un des tous premiers quartiers de Fort-Lamy après Bololo et Djambal Ngato qui est ”riche en histoire ”. « Le choix porté sur ce quartier qui est situé dans le 2ème arrondissement en pleine centre-ville à tout son sens, le paver contribuera fortement à l’embellissement », se félicite-t-il.

Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Patalet Geo relève pour sa part que ces travaux n’ambitionnent pas de résoudre tous les problèmes du quartier, mais offriront sensiblement de meilleures conditions de vie aux populations, en améliorant la mobilité, à travers des voies aménagées, et en réduisant les eaux stagnantes, vecteur de maladies en milieux urbains. « Ils permettent également le développement des activités socio-économiques et d’accroitre la sécurité des personnes et des biens. Ces travaux d’aménagements permettront aussi à ce vieux quartier, faisant partie intégrante de l’histoire de Fort-Lamy, devenu N’Djamena, de présenter un autre visage », appuie-t-il.

Les travaux ne s’arrêteront pas seulement au quartier Mardjan Dafak. « Nous ambitionnons d’engager dans les tous prochains mois, les mêmes aménagements dans les autres anciens quartiers, notamment Ambassatna, Ridina, Paris Congo, Kabalaye, Hilé Leclerc, etc. », affirme le ministre Patalet Geo.