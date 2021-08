Tchad : plus de 20 personnes formées et appuyées en pâtisserie

Le coordinateur de l’Agence turque de coopération et coordination (TIKA), a remis le lundi, 16 août, à la Maison nationale de la femme, des équipements et clos le projet de formation en pâtisserie au profit des femmes vulnérables.

Cette formation en pâtisserie et la remise d’équipements (appareils, sucre, farine et huile) est un projet de développement qui coïncide, selon ses initiateurs, avec le besoin de la population du Tchad car elle ”permet aux femmes et filles bénéficiaires de s’autonomiser en matière économique”.

Le coordinateur de l’Agence turque de coopération et coordination (TIKA), Mileh Mucahid Ates, exhorte les bénéficiaires à créer leurs propres activités. ”Vous avez déjà le savoir et les outils donc rien ne vous empêchera d’entreprendre désormais”, lance-t-il.

Ce sont au total 25 femmes et filles qui ont bénéficié de ce projet.