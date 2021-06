Tchad : négociations entre les retraités et le directeur de la CNRT

Les retraités ont envahi la Caisse nationale des retraités du Tchad (CNRT), ce mercredi, 16 juin pour revendiquer le payement de leurs pensions. Après négociations avec le nouveau directeur de la CNRT, Laring Baou, ils ont quitté la Caisse à moitié satisfaits.

Ambiance électrique dans la cour de la CNRT. Très tôt, ce mercredi, 16 juin , les retraités, veuves et orphelins ont pris d’assaut les locaux de la Caisse nationale des retraités du Tchad pour revendiquer leurs pensions de l’année en cours qui restent jusque-là impayées.



D’une seule voix, ces hommes et femmes, majoritairement de troisième âge, aux visages crispés, exigent deux coupons, alors que le nouveau directeur de la CNRT, Laring Baou, leur a proposé juste un coupon. Après concertation, le président du comité de crise des retraités, Blagué Jean Ngaba et deux autres retraités ont fait irruption dans le bureau du directeur. Place aux négociations.



Les minutes passent et les pensionnés commencent à s’impatienter, chacun raconte son calvaire. C’est au bout d’un quart d’heure que Blagué Jean Ngaba et les autres réapparaissent. Tout le monde se met debout pour suivre le compte rendu des négociations. Un compte rendu qui sera fait en arabe tchadien, pour faciliter la compréhension à tous. ” Nous sommes partis voir le directeur et ils nous a compris. Il est d’accord pour les deux coupons mais pour le moment l’argent qui lui a été promis ne peut pas permettre de payer les deux coupons à la fois. Il a dit qu’il va d’abord satisfaire ceux qui n’ont pas encore reçu le premier coupon de l’année 2021 et dans 13 jours, le problème des deux coupons sera mis sur table“, rapporte le président du comité de crise des retraités.



Soudain, une voix à peine audible se fait entendre dans la foule : ” Ils vont commencer la paie quand ? C’est tout ce qui nous importe“, dit le septuagénaire. “Le directeur nous a fait savoir que quelqu’un est déjà parti pour chercher l’argent à la banque. Nous vous conseillons de suivre la radio. Un communiqué va passer ce soir ou demain“, répond Blagué Jean Ngaba.



Après cette déclaration, les pensionnés, malgré eux, se dispersent dans l’espoir de gagner leurs pensions dans les prochains jours.