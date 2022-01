Tchad : mise en place d’un Comité technique chargé de l’élaboration d’un projet de loi sur la protection des droits de travailleurs migrants et les membres de leurs familles

Par un arrêté du Premier ministre rendu public ce jour, un comité technique interministériel chargé de l’élaboration d’un projet de Loi sur la protection des Droits de travailleurs migrants et les membres de leurs familles est mis en place .



Le comité technique Interministériel a pour missions de : Formuler et exécuter un plan d’action notamment , l’élaboration d’un projet de Loi sur la protection des Droits de travailleurs migrants et les membres de leurs familles; Organiser un atelier de validation et des sessions de sensibilisation et de vulgarisation sur la protection des Droits de travailleurs migrants et les membres de leurs familles au niveau national pour une appropriation efficace, y compris la traduction de l’instrument.



Ce comité technique est composé de :