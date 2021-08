Tchad : Mercato sport a organisé la 3ème édition de sa marche sportive

Le Mercato et l’ONG Voix de la paix ont organisé une marche sportive ce 14 août. Une marche pour la paix et la cohésion sociale entre les jeunes.





Placée sous le thème : “le sport, vecteur de paix et de la cohésion sociale entre les jeunes”, la marche n’a pas été comme les autres. Elle a été plus sportive.



Dès 5 heures du matin, des centaines de jeunes et enfants ont répondu à l’appel lancé par le groupe Mercato et l’ONG Voix de paix. Tous ont porté des Tee-shorts blancs et des pyjamas, culottes et autres équipements de sport. Après quelques étirements, le coup d’envoi a été donné.



Du stade de Paris Congo, les marcheurs ont fait le tour en débutant par le rond-point Aigle, puis le rond-point de l’Union en passant par le quartier Ambassatna avant de regagner le stade de Paris Congo. Presque une heure de marche.



Côté corps et santé, la marche sportive a été une activité physique bénéfique pour beaucoup de jeunes. Car “elle travaille de nombreux muscles de votre corps”, a indiqué un participant.



“Nous voulons faire passer le message de paix et de cohésion nationale. Qui n’a pas besoin de paix pour faire le sport et développer ce pays?” a déclaré Neldji Ismaël, l’un des organisateurs de cette marche.



De retour au stade de Paris Congo, la marche a fait place aux étirements sportifs. Sous les belles paroles mélodieuses de l’artiste Mawndoe “A koun doi deu”, des jeunes ont offert pendant quelques instants un spectacle de danse au rythme tchadien.



Cette marche n’est pas à sa première. La première édition a eu lieu en 2018, puis la deuxième en 2019. En 2020, “covid oblige”,elle n’a pas eu lieu, a fait savoir Neldji Ismaël. Dans le même sens, les organisateurs ont annoncé la quatrième édition qui aura lieu très prochainement.