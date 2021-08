Tchad : Me Taïra Stéphane interpelle le procureur sur le dossier liant son client, un magistrat, et le directeur de la Police nationale

Dans une déclaration faite ce 3 août, Me Taira Stéphane interpelle le procureur de la République sur le dossier magistrat Djouma Mahamadene Oubey contre le Directeur général de la Police nationale.

Le juge d’instruction Djouma Mahamadene Oubey, selon son conseil Me Taïra Stéphane, est “victime d’une séquestration“. Il appelle donc le procureur à s’investir personnellement dans l’affaire liant son client contre le Directeur général de la Police nationale.



En effet, pour Me Taïra Stéphane, le juge d’instruction, Djouma Mahamadene Oubey a été “victime de violence et voie de fait, arrestation illégale, séquestration et outrage à magistrat par quinze agents de police qui escortaient le directeur de la Police nationale le 24 juin“. Les mobiles d’après l’avocat du présumé victime, est que la police l’aurait accusé d’avoir circulé avec un véhicule à vitres fumées.



Une plainte a été déposée contre le directeur de la Police nationale au parquet d’instance par l’accusé. Selon son avocat, le procureur de la République a saisi le PSIG (Peloton spécial d’intervention de la gendarmerie) pour une enquête mais l’audition des quinze agents de police connait un blocus.



Il en appelle à celui qui “a l’apanage de l’opportunité de la poursuite en la matière qui n’est personne d’autre que le procureur de la République de s’investir personnellement afin que la procédure puisse connaitre la suite qu’elle appartiendra“.