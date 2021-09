Tchad : Mahamat Idriss Déby Itno promet sévir contre les hommes qui tuent leurs épouses

A travers un post sur sa page Facebook, le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby Itno annonce qu’il va sévir contre les violences faites aux femmes.

“Nous avons appris avec amertume que plusieurs femmes ont été lâchement tuées dans le Tchad profond ces derniers jours par leurs époux respectifs. Ces actes abjectes, contraire à nos us et coutumes ne resteront pas impunis“, écrit le chef de l’Etat. Mahamat Idriss Déby Itno prévient que les auteurs seront traqués et “subiront la rigueur de la loi dans toute sa plénitude”.