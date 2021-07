Tchad : l’ONG Guéra touristique aux côtés des jeunes démunis

L’antenne de N’Djaména de l’ONG Guéra touristique, a organisé une cérémonie de remise de don au Centre d’accueil et de réinsertion sociale des enfants et jeunes démunis, “DAKOUNA ESPOIR”, ce samedi, 10 juillet 2021, au sein dudit Centre.



“Servir l’humanité constitue l’œuvre la plus noble d’une vie et la personne humaine est la plus précieuse des richesses“. C’est avec cette phrase que Sadam Alhabo Mahamat, le chef d’antenne de l’ONG Guéra touristique de N’Djaména, a ouvert la cérémonie de remise de don aux enfants démunis du Centre Dakouna Espoir.

Ce don fait au Centre Dakouna Espoir est constitué des kits alimentaires et de moustiquaires. C’est une première “mais ne sera certainement pas la dernière“, selon Sadam Alhabo Mahamat.



Réceptionnant ce don, le directeur du Centre Dakouna Espoir, Aleva Ndavogo Jude a d’abord exprimé ses remerciements aux donateurs, avant de signifier que “cette aide est une grâce divine“.