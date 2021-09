Tchad : l’ONASA subventionne le prix du sac de riz de 50 kg en faveur des couches vulnérables

MESSAGE – En réponse à la cherté de la vie, l’Office national de sécurité alimentaire (ONASA), subventionne le prix du sac de riz de 50 kg.

L’Office national de sécurité alimentaire (ONASA) vole au secours des ménages en subventionnant le prix du sac de riz de 50 kg. Au lieu du prix du marché qui avoisine 50.000 FCFA, il est accessible à 6 500 FCFA. L’opération a débuté le 7 septembre. Elle a déjà enregistré plus de 2000 bénéficiaires.



Elle a pour objectif de soulager les personnes nécessiteuses en cette période de soudure. La subvention de ce produit alimentaire a été déclenchée sur instruction des autorités du pays. Elle s’inscrit dans le cadre de la politique sociale du gouvernement qui vise à soutenir les populations vulnérables. L’opération s’effectue dans tous les magasins de l’ONASA.



Pour rendre fluide l’opération et faciliter le processus d’acquisition de cette denrée alimentaire, la Direction générale de l’ONASA et ses partenaires ont mis sur pied des comités au niveau de tous ses dépôts sur l’étendue du territoire national.



La commercialisation aux grossistes de céréales est interdite par l’ONASA, et ce conformément aux textes qui le régissent.



MESSAGE