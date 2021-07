Tchad : l’ONAPE fait le suivi des entreprises bénéficiaires de ses financements

Une équipe de l’Office national pour la promotion de l’emploi (ONAPE), s’est rendue ce 13 juillet, dans sept petites entreprises promotrices de l’emploi indépendant ayant bénéficié des crédits d’accompagnement de ladite institution.

L’objectif de la visite est de s’enquérir de la mise en place effective de ces entreprises promotrices de l’emploi indépendant depuis la remise le 2 juillet 2021 des chèques par l’ONAPE.

Parmi les entreprises bénéficiaires, les services techniques ATEFRIC qui évoluent dans le domaine de froid et climatisation au quartier Dembé ; un moulin d’huile d’arachide à Klessoum, village situé à la sortie sud-est de N’Djamena et qui emploie 15 personnes; un cyber café (trois employés) dénommé ”Fadal’Lo” au quartier Amriguebé dans le 4ème arrondissement de N’Djaména. Les promoteurs de ces entreprises ont respectivement reçu 2.5 millions, 1.5 million et 2 millions de C FCA de l’ONAPE.

Ces entreprises, disposent, selon la somme reçue, de 24 à 30 mois pour rembourser ces crédits. Certains promoteurs de ces structures sont des chômeurs qui ont fini leurs études depuis 2013. Soulignons que ce sont au total 120 projets des jeunes qui bénéficient de ces crédits dont la valeur s’élève à 200 millions de FCFA.