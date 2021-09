Tchad : les travaux de construction de deux châteaux d’eau pour la ville d’Abéché sont sur la bonne voie

La délégation comprenant le ministre de l’Hydraulique Urbaine et Rurale, Alio Abdoulaye et la directrice générale de la Société Tchadienne des Eaux, Koubra Hissein Itno, s’est rendue vendredi en dehors d’Abéché pour visiter le chantier de construction des châteaux d’eau pour la ville d’Abéché.

Le ministre de l’Hydraulique Urbaine et Rurale, Alio Abdoulaye et les responsables de la STE ont échangé avec l’ensemble des acteurs du projet et la mission internationale de contrôle et d’évaluation du projet Biteha 2. L’objectif étant de s’assurer de la bonne exécution de tous les travaux relatifs à ce projet.

Dans la même journée, la délégation ministérielle a visité les deux sites de construction des châteaux d’eau pour la ville d’Abéché. Le projet de construction a été lancé en janvier 2021 et financé par la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA) et l’État tchadien.

Les différentes parties prenantes ont présenté les spécificités techniques et les matériels à la délégation. Il ressort de cette visite que l’évolution des chantiers est en bonne voie.