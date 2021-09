Tchad : les techniciens de surface de l’hôpital central partent en grève pour exiger leurs salaires

Les techniciens de surface de l’entreprise MALLAH VILLE PROPRE qui assurent le nettoyage et l’assainissement à l’hôpital général de référence nationale sont en colère. Ils décident d’aller en grève pour exiger le paiement complet de leurs 11 mois de salaires.

Depuis 11 mois, ils n’ont pas reçu leurs salaires, pourtant ils sont au four et au moulin pour assurer la propreté à l’hôpital général de référence nationale. Il s’agit des employés de l’entreprise MALLAH VILLE PROPRE, spécialisée dans l’entretien et l’assainissement. Après moult revendications, ces derniers décident unanimement d’aller en grève, ce lundi, 13 septembre 2021 pour revendiquer leurs dus.

«Nous revendiquons intégralement nos arriérés de salaires avant de reprendre le travail », vocifère Ténate Obet, le porte-parole de ces employés qui croient être victimes d’exploitation par leur employeur.

Au micro de nos confrères de la radio Arc-en-ciel, le directeur général de cette entreprise, Moussa Mallah temporise et accuse l’administration publique qui, selon lui, « n’honore pas ses engagements depuis quatre ans ». Entretemps, il dit être en train de faire des navettes pour satisfaire ses employés mécontents.