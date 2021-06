Tchad: les retraités du Logone Occidental boudent le recensement et menacent de descendre à N’Djaména

Le recensement physique des retraités dans six chefs-lieux de provinces prévu le 16 juin est boudé à la veille par les retraités du Logone Occidental. Ils menacent de descendre à N’Djaména pour se ”faire entendre”.



Alors que l’Inspection générale d’État (IGE) a retenu la date du mercredi, 16 juin, pour le recensement physique des retraités, veuf(ve)s et orphelin(e)s, dans six chefs-lieux de province du Tchad, à savoir Moundou, Abéché, Bongor, Mao, Sarh et Mongo, les pensionnés de la province du Logone Occidental, qui n’ont pas encore gagné leurs pensions (comme les autres provinces citées ci-dessus d’ailleurs) de l’année en cours disent “non au recensement sans paiement“.



Dans un communiqué de presse, ces pensionnés réclament le versement du premier et deuxième coupon de l’année 2021, dans les 48h, sans quoi, avertissent-ils, ils seront dans l’obligation de descendre tous à N’Djaména pour se faire entendre. “Nous avons assez soufferts de la faim et des maladies. Et la campagne agricole s’annonce dure“, s’alarment-ils.