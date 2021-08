Tchad: les jeunes se sensibilisent pour éradiquer la propagation des messages haineux

L’Association citoyen pour la sauvegarde des intérêts des jeunes a organisé une conférence débat, ce jour, 20 août à N’Djaména, pour sensibiliser les jeunes sur les dangers de la propagation des messages de haine et de division.

Ce n’est pas un problème nouveau, mais c’est un phénomène qui prend de l’empleur ces derniers temps. La propagation des messages de haine et de division, c’est de cela qu’il s’agit. Le plus souvent, c’est les jeunes qui en sont acteurs et ils utilisent surtout les réseaux sociaux pour propager ces messages haineux. C’est fort de ce constat que le Mouvement citoyen pour la sauvegarde des intérêts des jeunes, a organisé une conférence débat, ce vendredi, 20 août, pour sensibiliser les jeunes.

« Jeunes tchadiens, non aux messages de haine et de division pour un Tchad uni », c’est le thème de leur conférence débat qui a mobilisé les jeunes de divers horizons. MBAH NOEL ARMAND, l’un des panélistes a longuement épilogué sur les facteurs des messages haineux qui sont selon lui, « la responsabilités des leaders politiques qui utilisent les jeunes pour leurs intérêts égoïstes ». « Ces leaders politiques ne sont pas vraiment mûrs », déclare-t-il.

Le panel

Mais il n’y a pas que les politiques qui sont responsables, « les parents aussi ont leur part de responsabilité », car c’est aussi une question d’éducation. « Nous ne sommes pas des instruments », martèle le coordonnateur de cette association, MBAILASSEM MBAIRO CASIMIR, en s’adressant à ses pairs.

Les discours de haine et de division, c’est souvent sur les réseaux sociaux qu’on les lit. Décidemment, « les jeunes tchadiens ne connaissent pas l’utilité des réseaux sociaux (…) ils passent leur temps à s’insulter alors que dans d’autres pays, les jeunes utilisent ces mêmes réseaux sociaux pour se faire de l’argent », regrette MBAH NOEL ARMAND qui plaide pour que le gouvernement sanctionne les déviances sur Facebook et autres réseaux sociaux.

Etant donné que ce phénomène pourrait avoir des conséquences fâcheuses, « nuos devons travailler pour la promotion permanente de la paix, gage de la sécurité », conclut le conférencier, MBAH NOEL ARMAND.