Par arrêté No 050 de ce mardi, la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfance, Amina Priscille Longoh, annonce que les frais d’inscription et de réinscription sont supprimés dans les jardins d’enfants publics sur toute l’étendue du territoire national.

Une décision qui vise, selon la ministre, à rendre accessible les structures publiques d’encadrement de la petite enfance à une “large majorité d’enfants”.