Tchad : les employés de PetroChad demandent à Glencore de solder leurs acquis sociaux

Les employés de PetroChad (site de Mangara), lors d’un point de presse ce jeudi 2 juin, demandent à Glencore d’exécuter les instructions du Président du Conseil militaire de transition par rapport à leurs revendications à savoir les acquis sociaux.

Selon leur délégué, Mahdi Goni Béchir, au lendemain de l’annonce de la vente des actifs de Glencore au Tchad à l’entreprise Perenco, les employés nationaux de la succursale de Glencore, PetroChad Mangara ont réclamé le paiement de leurs acquis sociaux avant la passation de main à l’entreprise Perenco. Mais l’employeur a refusé de solder ces acquis en “violation” des textes en vigueur de la République du Tchad malgré les explications et preuves apportées par les représentants du personnel, l’UST et le PETROSYNAT.

“Face à l’entêtement de PetroChad Mangara, succursale de Glencore, de solder les acquis sociaux des employés, les représentants du personnel ont saisi le Président de la République afin de lever l’équivoque autour du paiement des acquis sociaux légaux et intangibles qui sont d’ailleurs des coûts pétroliers récupérables en vertu du contrat de partage de production”, explique-t-il.

Le gouvernement, à travers le secrétaire général de la Présidence, David Houdeingar Ngarimaden par une lettre, a instruit la compagnie Glencore d’exécuter les acquis sociaux de ses employés conformément à l’Acte uniforme OHADA. Il a instruit le ministre du Pétrole et de l’Energie, le ministre de la Fonction publique, de l’emploi et de la concertation sociale de prendre acte en date du 24 mai 2022.

“Nous, employés nationaux de PetroChad Mangara, succursale de Glencore, venons par la présente exprimer notre reconnaissance pour le soutien sans faille manifesté par nos cellules syndicales et plus particulièrement par la plus haute autorité de la République en la personne du PCMT à la revendication de nos droits sociaux avant la passation de main de PetroChad Mangara, succursale de Glencore, à Perenco”, remercie-t-il.