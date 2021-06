Tchad : les diplômés en instance d’intégration à la Fonction publique comptent marcher les 19 et 20 juin

Lors d’un point de presse ce jeudi 17 juin, en face du lycée de Walia, la plateforme des diplômés en instance d’intégration à la Fonction publique compte organiser une marche pacifique les 19 et 20 juin sur toute l’étendue du territoire.

Dans leur déclaration, la plateforme maintient les marches pacifiques prévues le samedi 19 et dimanche 20 juin 2021 dénommées « week-end noir » de tous les diplômés sans emploi dès 6 heures du matin sur toute l’étendue du territoire national.

Pour ces marches pacifiques, chaque manifestant est invité à se munir de la photocopie de son diplôme. “A ces marches, notre pierre angulaire serait indéniablement notre unité et l’effort de tous, jusqu’à ce que notre revendication soit reconnue et acceptée de façon totale par le Conseil Militaire de Transition“, écrit la plateforme.

Les diplômés en instance d’intégration à la fonction publique “s’insurgent contre la mauvaise volonté du Conseil Militaire de Transition qui refuse de recruter le personnel civil au profit du recrutement des militaires, sachant bien que le pays n’est pas en situation de guerre“.

Pour eux, l’emploi est un droit constitutionnel, universel et immuable pour tout tchadien. Ils interpellent donc le président du Conseil Militaire de Transition à tenir la promesse du défunt président de la République de les intégrer à la Fonction publique.

Mais entretemps, la plateforme des diplômés en instance d’intégration à la Fonction publique lance un appel “solennel à toute la jeunesse diplômée sans emploi et les organisations sœurs de se mobiliser massivement à ces marches pour dire non à la discrimination, à l’injustice, au népotisme et aux flous dans le recrutement à la Fonction publique“.