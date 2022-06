Tchad : les agents des postes reconduisent encore leur grève pour une semaine

Le Syndicat national des agents de postes et télécommunication (SYNAPOSTEL), après évaluation de sept jours de grève sèche, décide de reconduire cette grève, pour une troisième fois, allant du 24 au 30 juin 2022.

le Syndicat fait savoir que malgré la grève qu’il a lancé le 09 juin, il a observé un silence de la part de la Direction générale de la STPE (Société tchadienne des postes et de l’épargne) et du ministère des Postes et de l’Economie numérique.

Cette grève est déclenchée sur toute l’étendue du territoire national jusqu’à satisfaction totale.