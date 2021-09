Tchad : les actes de l’état civil sont gratuits, rappelle le maire Ali Haroun

Dans une note circulaire publiée le 8 septembre, le maire de la ville de N’Djamena, Ali Haroun, rappelle que les actes de l’état civil sont gratuits.

Le maire dit avoir constaté que, malgré les multiples rappels à l’ordre et les mises en garde incessantes, certains agents persistent à se livrer à des pratiques qui entravent la bonne marche du service de l’état civil, à savoir, le non-respect de la procédure de délivrance des actes d’état civil.

Le maire Ali Haroun tient à rappeler pour la dernière fois que les actes de l’état civil sont gratuits conformément aux articles 22, 47 et suivants de l’ordonnance N°002/PR/2020 du 14 février 2020, portant organisation de l’état civil en République du Tchad. Toutefois, précise-t-il, les mariages célébrés pendant les jours non ouvrables, sont payants contre une quittance. Sont aussi payants, les duplicatas et les copies des actes revêtus des timbres.

Par ailleurs, ajoute Ali Haroun, l’établissement des actes de naissance des adultes et des enfants, ainsi que les actes de décès hors délai de trois mois, doivent se faire obligatoirement sur présentation d’un jugement supplétif.