Tchad : L’Église catholique prie et jeûne pour les victimes des massacres

En mémoire des victimes des tueries dans le pays, les mouvements et associations d’action catholique organisent ce samedi, au site de la basilique à N’Djaména, une journée de prière et de jeûne.

Les mines sont graves. Enfants, jeunes, adultes, les fidèles catholiques se recueillent. Assis sous des tentes et arbres, ils prient et jeûnent pour les victimes de Sandana et Abéché, mais aussi toutes celles qui sont tombées à travers le pays. Des actes « ignobles », dénonce le porte-parole des mouvements et associations d’action catholique du Tchad, Ngaradoum Alla-ndigue. « Trop c’est trop et plus jamais ça », dit-il fermement.

A la marche du 15 février qui a suivi les massacres d’Abéché et de Sandana, où avait pris part l’archevêque de N’Djaména, la répression policière a fait plusieurs blessés. Une fille a perdu son œil. « Nous venons demander à Dieu de toucher les forces de défense et de sécurité pour qu’elles se convertissent afin que dans l’accomplissement de leur mission régalienne, elles agissent avec amour, sagesse et professionnalisme », espère-t-il.

Les catholiques prient aussi pour le dialogue et l’instauration d’une véritable justice. Le calme et l’air frais du fleuve Chari accompagnent l’allocution de leur représentant. Des gestes de la tête, l’assistance acquiesce les propos du porte-parole du mouvement. « Vous êtes sel de la terre et lumière du monde », loue-t-il ses ‘’frères en Christ’’.

Arrive le moment de l’exhortation. « Seigneur, tu as créé tout être humain. Tu connais nos intentions (…) on se regarde en chien de faïence. Certains regardent leurs prochains avec condescendance. Seigneur, purifie nos cœurs pour qu’il y ait la paix et pour que le pays puisse se développer », invoque l’assistance.

