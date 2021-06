Tchad: le prix de l’huile d’arachide grimpe, les ménages se plaignent

ECONOMIE – Le prix d’huile d’arachide appelé “andouria” ne cesse de grimper à N’Djamena. Une hausse qui est liée à l’importation de l’arachide vers les pays voisins, selon certains commerçants.

A l’entrée nord du marché cinquantenaire connu sous le nom de Dembé, les commerçants vendeurs des articles enregistrent des clients, mais peu sont ceux qui achètent l’huile d’arachide. A l’intérieur du marché, les vendeurs d’huile restent ferme sur le prix d’achat. Celui-ci a connu une hausse.



Du marché de Dembé, au marché d’abena jusqu’à celui d’Amtoukouin, le constat reste le même. Le prix passe presqu’au double, ces derniers temps. Un litre d’huile “andouria” qui est vendu initialement entre 750f et 800f passe à 1 250f. Le bidon de cinq litres vendu entretemps à 4 500f voire 5 000f passe à 6 000 et 6 500f. Une ménagère indique que dans les boutiques du quartier la situation est pis. “Même au quartier il y a plus l’huile de 100f et 200f, il faut 250f au delà”, informe-t-elle. L’un des commerçants rencontré au marché Habbena fait comprendre que “le fut passe de 150 000f à 200 000f CFA”.

Cette augmentation est liée au prix d’arachide qui a connu récemment une hausse, indique un commerçant. Le coro d’arachide qui était à 800f passe à 1 250f car le sac coûte 45 000f CFA.



De l’autre côté du marché de Dembé, l’on évoque l’importation d’arachide permettant l’extraction d’huile vers les pays voisins. Ce qui serait à l’origine de la hausse des prix. “Les commerçants grossistes nigérians paient en quantité l’arachide produite au sud du pays pour exporter chez eux. L’arachide produite au nord est beaucoup vendue vers le Soudan et autres”, rapporte un commerçant. Dans la province du Mandoul précisément dans le département de Mandoul oriental, indique trois mobiles: l’état de la route, et la carence d’arachide dans la ville.



L’huile d’arachide est une huile végétale préparée et extraite à travers des machines. Elle est destinée à la cuisine. La grande partie de la population en fait usage dans l’alimentation.

Ce n’est pas seulement l’huile, mais d’autres produits locaux ont connu une hausse de prix, a indiqué le secrétaire général de Association de droit des consommateurs (ADC), Daouda Elhadj Adam. “C‘est la période de pluie donc il y’a une flambée des beaucoup de produits“, indique-t-il. Pour l’huile, l’ADC s’interroge encore sur la question. “On ne sait pas pour l’instant pourquoi il y’a une augmentation de prix de ce produit.”

Le secrétaire général de ladite association interpelle le gouvernement a faire plus d’efforts pour rendre disponible l’huile à faible prix. “Il n’y a pas des structures qui produisent en quantité à part ces machines appelées “andouria”. Il faut accroitre la production d’arachide et réguler l’exportation des arachides“.