Tchad : le poisson fumé se raréfie à N’Djamena

N’Djamena est en manque de poisson fumé. Le principal marché aux poissons communément appelé Taradona, est affecté par la baisse de ses activités de distribution et vente des poissons fumés dans la ville.

Cette carence s’explique par le tarissement des fleuves et des Lacs pourvoyeurs de poisson selon le secrétaire général du comité de gestion du marché Taradona, Mahamat Adoum, l’un des principaux marchés de distribution du poisson fumé. « Le problème se pose au niveau de la production. Ce n’est pas tout le Lac-Tchad qui produit du poisson. Dans certaines zones, le tarissement de l’eau fait que les pêcheurs n’arrivent pas à exercer. D’autres sont obligés d’aller vers le Lac Fitri pour pêcher le poisson. Et là-bas il n’ y a pas assez de poisson pour en même temps vendre les frais et produire les poissons fumés », explique t-il.



Le Lac-Tchad n’est pas le seul à être touché par le tarissement des eaux. Il y a également le Lac Iro, situé au nord-est de la ville de Kyabé, dans la région du Moyen-Chari. « En cette période, le Lac Iro aussi rencontre des problèmes. Il ne produit pas assez de poisson. Donc tout le monde veut se ravitailler à partir de N’Djamena », indique Mahamat Adoum.

Cette situation n’est pas nouvelle pour le comité qui gère le marché. « Quand on entre dans la saison pluvieuse c’est comme ça. Mais après un temps, une partie du Lac va produire, d’ici environ deux mois ».



Dans les mois précédents, chaque lundi et jeudi, le marché Taradona situé dans le 7e arrondissement de N’Djamena reçoit des poissons en provenance des Lac Tchad, Iro, Fitri et autres. Mais maintenant, seul le Lac-Tchad envoie sa production. Ce qui rend difficile la distribution face à la demande jugée élevée. « La quantité qui arrive peut couvrir la ville de N’Djamena, mais la forte demande des frères du sud et du nord crée de fois des problèmes ».

Cette pénurie a fait grimper légèrement le prix du poisson fumé chez les grossistes. C’est ce qu’explique la présidente de l’association des femmes vendeuses du poisson fumé au Tchad Ouboular Jeannette. « Avant on payait un carton entre 45 000 f à 50 000f CFA, mais maintenant un carton se vend entre 70 000 f à 75 000f CFA ».

Pour faire face à cette situation, le comité de gestion du marché a mis sur pieds une équipe des commerçants et quelques grossistes. Cette équipe a pour mission de contrôler le prix des poissons fumés pour ne pas que certains vendeurs en profitent pour se faire fortune. « On fait de sorte que même en période de pénurie, le poisson ne se vend pas très cher. Même les plus démunis trouvent de quoi à mettre sous la dent. C’est pour cette raison que jusqu’à maintenant le poisson se vend en tas. Il y a les tas de 500f, 1000f , 2000f. Pour ceux qui ont de moyen, on vend les tas de 10 000 et 20 000 f aussi ».



Au Tchad, selon une étude faite par l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et le Programme pour des Moyens d’Existence Durables dans la pêche (PMEDP) en 2006 sur les« Moyens d’existence améliorés dans le secteur post-capture », la sécurité alimentaire est forte dépendante de la production céréalière. Cependant les apports en protéine par l’élevage et la pêche sont tout aussi importants dans l’alimentation humaine. En dehors de sa contribution sociale significative, le poisson joue un rôle dans l’apport en protéines et en revenus d’exportation. Le poisson demeure en effet plus accessible aux ménages à faibles revenus que la viande.