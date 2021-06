Tchad : le planning familial, la santé sexuelle et le mariage des enfants, au centre d’une campagne de sensibilisation

Une campagne de sensibilisation sur le planning familial, la santé sexuelle et les mariages des enfants a été lancée ce vendredi 18 juin au centre social n°1 de N’Djaména.

L’objectif de la campagne est de sensibiliser les femmes et les jeunes filles sur le cycle menstruel/contraception car, avancent ses initiateurs, beaucoup ne maitrisent pas ou ne connaissent pas leur cycle et tombent enceinte. Sur le planning familial, des questions sur les moyens de contraception (pilules, préservatifs, les injections et l’implant), les infections sexuellement transmissible c’est-à-dire sur les mesures de prévention des IST et VIH, sur la connaissance de l’IST, etc., ont été posées.

Mais également la planification familiale qui permet de choisir le nombre des enfants et le moment de leur naissance. Il faut donc une discussion de la planification familiale au sein d’un couple et choisir au besoin une méthode contraceptive, conseillent les panélistes. Elle contribue aussi à la réduction de la pauvreté et à la promotion de la croissance économique en améliorant le bien-être des familles et en augmentant la productivité des femmes, complètent-ils. Les conséquences des pilules et injections notamment les douleurs à la tête, aux seins et saignements irréguliers, ont été détaillés pour éclairer la lanterne des participantes. S’agissant du mariage des enfants, il a été soulevé la question de la maturité des organes de la fille avant qu’elle ne soit mariée.

Beaucoup de participantes ont avoué ne pas connaître certaines de ces choses, mais grâce aux échanges, elles repartent satisfaites. Elles invitent les autres femmes d’assister massivement lorsque ces derniers passeront dans leur zone.

La campagne va être poursuivie dans les offices religieux et les associations des femmes.