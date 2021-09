Tchad : le MPS au chevet de patients de l’HGRN

Le Mouvement patriotique du salut (MPS) à travers son Secrétariat national chargé de la solidarité, a procédé, le lundi, 6 septembre, à la remise de kits alimentaires et sanitaires aux tuberculeux de l’Hôpital général de référence nationale situé dans le 3ème arrondissement de la ville de N’Djamena.



Ces kits sont composés de 70 cartons de savons, 70 sacs de sucre et 70 cartons de lait. Cette donation vient s’ajouter à d’autres déjà acquis par les bénéficiaires.

Selon Abakar Khamir, membre du MPS, le service de la pneumologie est un grand service qui nécessite assistance.

“C’est un service qui a le plus grand nombre de malades et parfois ceux-ci sont appelés à faire six mois d’hospitalisation. Nous sommes conscients de la situation difficile, c’est un geste qui vient à point nommé. Ce que le mouvement a apporté comme aide aux malades n’est pas suffisant mais il y a un programme que le Secrétariat national de solidarité est en train de mettre sur pied. Dans les jours à venir, des actions de grandes envergures à caractère social seront faites sur le plan national”, annonce Abakar Khamir.

Le docteur Ngakoutou Rangar, chef de service pneumologie à l’HGRN, salue ce geste . “C’est le plus grand service de l’Hôpital général de référence nationale avec 86 malades aux lits. La plupart de ces malades souffrent des maladies chroniques qui font 8 à 12 mois de traitement. Beaucoup sont des malades précaires qui viennent des provinces. Ce geste nous va droit au cœur et celui-ci ira aux bénéficiaires”, indique-t-il.

Ngakoutou Rangar invite par ailleurs les personnes de bonne volonté à faire ce même geste au profit de ces malades chroniques.

Noukamna Dayam & Denerabé Marie-Lord, stagiaires