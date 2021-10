Tchad : le Mouvement citoyen le Temps forme contre la désinformation en ligne

Le Mouvement citoyen le Temps (MCT), a lancé le 15 octobre, une formation des journalistes et défenseurs des droits humains. Elle vise à éclairer ces derniers sur la désinformation en ligne.

La désinformation et/ou la mal information prennent de l’ampleur dans l’univers digital tchadien. Dans l’exercice de leurs fonctions et vocations, les journalistes et défenseurs des droits humains y font régulièrement face. Avec beaucoup de difficultés dans certains cas. C’est dans ce sens que le Mouvement citoyen le Temps (MCT) a réuni les acteurs de ces deux secteurs pour lutter contre ce phénomène.

L’objectif de la formation se situe à trois niveaux: amener les journalistes et défenseurs des droits humains à combattre la désinformation en ligne, mettre en exergue les valeurs de la citoyenneté et partager des connaissances sur les standards internationaux des droits humains.



La formation durera deux jours. À travers elle, le Mouvement citoyen le Temps (MCT) se fixe plusieurs résultats:



-outiller plus de 50 journalistes et défenseurs des droits humains sur les défis liés à la désinformation au Tchad, et les standards internationaux des droits humains.



-identifier des milliers de sites propageant des fakes news sur les réseaux sociaux.

