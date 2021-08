Tchad : le ministère de l’Environnement présente sa moisson

Le ministre de l’Environnement, Mahamat Ahmat Lazina, a présenté ce jeudi, 26 août, trois minibus et un camion de transport de bagages pleins de charbons de bois et des armes pour bricoleurs.

Durant deux jours d’opération, informe le ministère de l’Environnement, les agents forestiers ont appréhendé trois minibus et un camion de transport de bagages remplis de charbons de bois. ”Le camion de bagages a été camouflé par les bois de chauffe faisant comme si le camion est rempli des bois. Alors que c’est juste quelques bâtons de bois. A l’intérieur, il y a environ une centaine de sacs de charbon. Les minibus prennent environ 70 sacs. C’est vers le département de Mayo-Lemié que ces derniers opèrent”, détaille-t-il.

Des armes sont également saisies aux mains des individus dans les provinces du Ouaddaï, Batha, Wadi Fira et Borkou. ”’Ces gens tuent des gazelles et les vendent vers le Soudan. Ils étaient appréhendés par les agents avec leurs armes”, expliquent les autorités.

Le ministre de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat Ahmat Lazina, fait une estimation des dégâts causés à l’environnement . « Vous savez, un sac de charbon égale à peu près 15 arbres abattus. Et pour un seul minibus, nous avons au-delà de 70 sacs de charbon. Donc c’est un nombre incalculable d’arbres qu’on a abattu », se désole-t-il.

Le Tchad subventionne environ 4 milliards de francs FCA le gaz butane, renseigne le ministre. « Aujourd’hui, aucun tchadien ne peut justifier un acte pour abattre des arbres, des bois verts et faire du charbon ».

Mahamat Lazina de déplorer aussi le nombre insuffisant des agents forestiers et fauniques. ”Il faut d’autres agents pour assurer et protéger les animaux sauvages et l’environnement”, interpelle-t-il sa hiérarchie.