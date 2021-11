Tchad : le maire de la ville de N’Djamena demande le retrait immédiat des hangars et containers sur les grandes voies

La mairie centrale de N’Djamena demande aux propriétaires des hangars et containers d’enlever ceux qui sont sur les voies publiques.

Les containers et les hangars qui sont sur les grandes voies de la ville de N’Djamena doivent être enlevés immédiatement. C’est la décision du maire de la ville, Ali Haroun. Elle a été prise ce 29 novembre dans un communiqué. Une décision prise après un constat.

Ces hangars et containers se multiplient et “contribuent à la réduction des chaussées, empêchant ainsi la fluidité de la circulation”, relève le communiqué. Un délai de dix jours est accordé aux propriétaires de ces hangars et containers de les retirer. Passé ce délai, une commission procédera à leur dégagement. Dans le même sens, les marchandises exposées aux abords des rues telles que les matériaux de construction, les groupes électrogènes, les motos, les matelas, les tapis et autres “doivent être réintégrés dans les boutiques”.

