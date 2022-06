Tchad : le gouvernement déclare l’urgence alimentaire et nutritionnelle et lance un appel aux partenaires

Par décret No 1520 du 1er juin 2022, le gouvernement tchadien déclare l’urgence alimentaire et nutritionnelle suite à la « détérioration constante de la situation alimentaire et nutritionnelle relevée cette année et compte tenu du risque grandissant que les populations encourent si aucune assistance humanitaire comprenant une aide alimentaire et autres activités de relèvement et de renforcement des moyens d’existence et de la nutrition n’est apportée ».

Le gouvernement recourt donc à l’assistance humanitaire « d’urgence » en faisant appel à tous les acteurs nationaux et les partenaires internationaux à venir en aide aux populations identifiées en « phase de crise » et celle en « phase d’urgence » par une assistance humanitaire d’urgence, « particulièrement l’assistance alimentaire et les activités de relèvement précoce ».