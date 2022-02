Tchad : le collectif tchadien contre la vie chère appelle à une marche pacifique

Le président du Collectif tchadien contre la vie chère, Dingamnayal Nély Versinis a fait un point de presse, le 25 février, dans les locaux de la radio Oxygène, pour dénoncer la cherté de la vie et appeler à une marche pacifique le 05 mars 2022.

« L’heure est autant plus grave en ce moment précis. Le peuple meurt de faim au point où tous les ménages tirent le diable par la queue, à cause de la cherté de vie orchestrée, entretenue et imposée à nos citoyens… », c’est avec cette description que Dingamnayal Nély Versinis, le président du Collectif tchadien contre la vie chère a commencé son point de presse.

Cette cherté de vie dont s’inquiète le président du Collectif tchadien contre la vie chère ne concerne pas seulement les denrées alimentaires. Elle touche également le domaine de la santé, du transport urbain et interurbain, de l’éducation et les matériaux de construction…

Ainsi, il plaide pour la restauration de la bourse des étudiants supprimée, le rabais des frais d’inscription à l’Université et surtout l’augmentation des salaires des fonctionnaires « pour leur permettre de vivre dignement ».

Pour dénoncer et protester contre cette cherté de vie qui devient préoccupante, le Collectif avait programmé une marche pacifique il y a quelques semaines mais elle n’a eu lieu. Finalement, elle est reportée pour le 05 mars 2022.