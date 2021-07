Tchad : le ”Cercle des jeunes patriotes pour l’avenir” lance ses activités

Une plateforme dénommée ”Cercle des jeunes patriotes pour l’avenir” (CJPA) a lancé ses activités ce 24 juillet, à Djabal-Bahar, dans le 2e arrondissement de N’Djaména. Elle ambitionne apporter sa contribution pour la construction du pays.

Le Cercle des jeunes patriotes pour l’avenir (CJPA) est une organisation créée par des jeunes tchadiens ”soucieux de l’avenir du Tchad en général, plus particulièrement de la jeunesse et les femmes”. ”Cette organisation a pour mission de soutenir et motiver les initiatives des jeunes et/ou des femmes dans différents domaines d’activités pour les propulser vers l’avenir. Au-delà de cette mission, l’une des grandes préoccupations du cercle, c’est de se disposer au service de la jeunesse pour contribuer aux Objectifs du Développement Durable (ODD)”, explique le président du CJPA, Nassouradine Abakar Kessou.

Pour lui, la jeunesse tchadienne se bat à tous les niveaux pour vouloir relever les défis d’ordre économique, culturel et social mais malheureusement, cette jeunesse éprouve des difficultés réelles dans plusieurs domaines. « Après des longues études et diagnostics posés par le cercle des jeunes patriotes pour l’avenir, il est important, voire nécessaire d’être en synergie pour venir au secours en donnant un appui consistant à cette couche audacieuse, mais quelque fois manqué de savoir-faire et savoir-être dans sa façon de se prendre ». Il ajoute que cette couche croit en sa potentialité, « nous avons pour responsabilité de l’accompagner dans ses différentes initiatives afin de le donner de l’espoir » .

Pour parvenir à ”changer le pays et redonner de l’espoir”, le vice-président Djeguetoum Francis appelle les Tchadiens à tourner la page. « À nos cadets et nos enfants, les Tchadiens de tous bords doivent tourner la page sombre de l’histoire du Tchad tout en bannissant la haine et les clichés qui ne font que nous diviser et s’accepter de vivre ensemble main dans la main pour le bien être de tout le monde sans haine, ni rancune ».

La devise de l’organisation est union-solidarité-développement.