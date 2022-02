Tchad: le cabinet Wedecider boucle son activité ’’Goumoulena’’

60 jeunes et femmes ont reçu leurs parchemins ce 5 février suite à l’activité Goumoulena initié par le cabinet Wedecider.

60 jeunes ont reçu des attestations ce jour. Cela après avoir suivi une formation issue du programme Yalah dénommé Goumoulena. Elle consiste à accompagner des jeunes porteurs des projets.

La formation a été axée sur plusieurs modules notamment l’agripreneuriat à zéro franc, le marketing, la comptabilité, la fiscalité et des conseils pour réussir son projet. Une partie a été suivie à N’Djamena et l’autre à Bakara à quelques kilomètres de la capitale. Elle a enregistré plusieurs participants dont 60 en sortent lauréats. 20 d’entre eux seront accompagnés dans le développement de leur projet.

Appuyée par l’Union européenne (EU), l’activité a été une résussite selon le représentant de l’ambassadeur de l’EU au Tchad. ’’Nous nous réjouissons de la première phase de goumoulena qui a vu la participation, la mobilisation et la qualité des intervenants. Les 60 lauréats ont pu démontrer leur projets entrepreneuriaux et ceci dans différents domaines dont l’agriculture, l’élevage, l’éducation et la santé et les TIC. Bon nombre d’entre eux seront accompagnés dans leur projets d’entreprise’’.

Pour le directeur général du cabinet Wedecider, Yabo Janserbé Claver, la formation a connu une forte participation des femmes entrepreneures ainsi que les acteurs dans le cycle de l’entrepreneuriat. ’’Les 60 lauréats ont fait preuve d’endurance, de créativité. 20 d’entre eux seront accompagnés dans l’étape suivante’’.

Le secrétaire général du ministre de la jeunesse et de la promotion de l’entrepreneuriat, Mbaïgolmem Sébastien a loué l’initiative. Au nom du ministre, il a déclaré que le département de la jeunesse continuera à soutenir cette initive. Le projet Goumoulena a été lancé le 17 janvier 2022. C’est un programme d’accompagnement des jeunes et des femmes pour la création et la consolidation des entreprises.