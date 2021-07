Tchad : le barrage de sable en phase d’expérimentation dans la zone de socle

Le Ministère de l’Hydraulique Urbaine et Rurale s’active dans la satisfaction de besoin des populations et des bétails en eau, en dépit des contraintes naturelles. Il s’agit des changements climatiques et des zones de socles qui créent de sérieux problèmes d’adaptation.

Face à cette situation, le ministère et son partenaire Unicef, visent à travers un projet de construction des barrages de sables pour tenter d’améliorer les conditions de vie des populations et augmenter la résilience face aux changements climatiques.

Selon les ingénieurs et les expériences tirées dans d’autres pays de la sous-région où l’eau se fait rare, le barrage de sable est l’une des pistes de solution. Le barrage de sable est un ouvrage innovant adapté à la zone de socle.

Son objectif est de stocker de couches importantes de sables en amont (d’où son nom de barrage de sable) qui vont être rechargées par les eaux de pluies qui vont ensuite se constituer à leur tour en un aquifère, qui servira la population en saison sèche. Le barrage permet également à la population d’abreuver leur cheptel et de faire des activités maraichères. C’est ainsi qu’après une étude réalisée en 2017, la localité de Karkassila, Sous-préfecture d’Amleyouna, Département de Ouara dans la province du Ouaddaï a été retenue pour la phase pilote de ce Projet. La réalisation de l’Ouvrage a été confiée à l’Entreprise VHC, financée entièrement par l’Unicef pour un délai d’exécution de trois (3) mois.



Après une visite technique de la délégation du ministère, conduite par Mahmoud Allamine Mahamat, assortie de quelques réserves mineures, l’ouvrage est jugé recevable.



A la cérémonie de réception provisoire, le chef de village de Karkassila et le Représentant du Sous-préfet d’Amleyouna ont vivement remercié le ministère et son partenaire l’Unicef, pour cet ouvrage qui permettra aux populations d’abreuver les bétails, mais aussi de faire des cultures de contre-saison.

Ils demandent en outre un accompagnement après la saison de pluie pour la bonne gestion de cet ouvrage. Dans les jours à venir, d’autres localités de la province seront bénéficiaires des mêmes ouvrages.