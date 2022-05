Tchad : l’avocat du directeur général d’une société dénonce une tentative d’assassinat et dépose plainte contre X

Me Djastangar Aristide Abdoulaye, conseil du directeur général de MG Groupe (Groupe qui fait dans la vente et location des véhicules, construction des forages et autres), Mahamat Galmaye, a fait un point de presse ce matin à la Maison des médias pour dénoncer une tentative d’assassinat sur son client.

Selon le récit de Me Djastangar Aristide Abdoulaye, le 19 mai 2022 aux environs de 11 heures et demie, des individus à bord d’un véhicule de marque Hillux Bombé double cabine, de couleur blanche et non immatriculé ont orienté des « tirs nourris » vers le bureau de Mahamat Galmaye, directeur général de la société MG Groupe au quartier Chagoua dans le 7ème arrondissement de N’Djamena. « Les baies vitrées ont eu des impacts de ces tirs », renchérit l’avocat.

Pour Me Djastangar Aristide Abdoulaye, le fait que les tirs aient été orientés exactement sur la position du siège de Mahamat Galmaye suppose que ces individus connaissent bien les lieux. « Ces malfaiteurs se sont préparés minutieusement et ont l’intention irrévocable de commettre un crime. Malheureusement pour eux, ils n’ont pu atteindre leur cible », souligne-t-il.

Le conseil du directeur général de MG Groupe déplore que ces faits se soient passés « sans gêne » en dépit de la proximité du camp du Groupement mobile d’intervention de la police (GMIP), du commissariat du 7ème arrondissement (CA7) ou encore de la présence des agents de sécurité au rond-point à double voie. « Cela constitue un défi aux services de sécurité, menaces réelles sur la personne des citoyens et de leurs biens », déplore Me Djastangar Aristide Abdoulaye.

Il informe donc qu’une plainte contre X a été déposée pour que les auteurs soient recherchés et traduits devant la justice.