Tchad : l’Association “je respecte ma ville” donne un coup de balai à un marché du poisson de N’Djaména

En cette matinée du 17 juillet, les membres de l’Association “je respecte ma ville” ont pris d’assaut l’un des marchés du poisson (qui jouxte l’ancien pont) de N’Djaména, pour le nettoyer.

La question d’hygiène et d’assainissement dans les marchés de N’Djaména se pose avec acuité. Dans ces marchés, jonchent des déchets plastiques, industriels et excréments des poissons. Rares sont les responsables de ces marchés qui prennent le soin de nettoyer leurs lieux de commerce comme l’a demandé la mairie centrale. Et en saison de pluie, l’insalubrité est cause de plusieurs maladies telles que le paludisme, la diarrhée.





C’est en constatant cet état de choses que l’Association “je respecte ma ville” a décidé d’apporter son soutien pour assainir le marché dit du poisson, situé dans le 7ème arrondissement de N’Djaména. “Ce marché est construit par l’État. Normalement, il devait l’assainir pour permettre aux vendeuses de poissons de bien liquider leurs marchandises. Mais, la Mairie est absente. Nous, en tant que jeunes avons pris l’initiative de venir poser cet acte de citoyenneté“, relève le président de l’Association, Assia Boum Blagué. C’est, dit-il, à travers ses propres ressources financières et matérielles que son Association va nettoyer et mettre du sable à l’intérieur du marché.

Pourtant, le 31 octobre 2020, le maire deuxième adjoint de la municipalité du 7e arrondissement, Mahamat Saleh Brahim, avait lancé une opération d’assainissement dans les marché de la commune. Une opération au cours de laquelle, Mahamat Saleh Brahim a tonné que les déchets ne seront plus déposés dans les grands marchés de sa circonscription. Mais l’opération n’a été que de courte durée.