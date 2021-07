Tchad : l’Association Charity entend promouvoir l’entrepreneuriat féminin

L’Association Charity a lancé ses activités ce 16 juillet. Elle compte être aux côtés des couches vulnérables et promouvoir l’entrepreneuriat féminin.

La situation des personnes démunies au Tchad est alarmante. Selon un rapport du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) datant de 2015, ‘’le Tchad est l’un des pays le plus pauvre au monde’’. Il est classé 187ème sur 189 pays selon l’indice du développement humain. Cette situation qui n’a guère évolué positivement préoccupe l’Association Charity qui entend faire de la lutte contre la pauvreté son cheval de bataille. ‘’ Ses principales activités et ses perspectives, conformément à ses objectifs, portent sur les domaines de la santé, de l’éducation, de la culture et de l’entrepreneuriat féminin’’, a indiqué sa chargée des relations publiques adjointe, Bouchra Abdelhakim.

‘’Apporter le sourire, illuminer une vie’’, est le souhait de l’association. Pourquoi le sourire ? ‘’ Il regorge un pouvoir énorme…. Charity est pour nous notre part de colibri pour assister les personnes vulnérables : les femmes, enfants, personnes défavorisées, les démunis qui ont juste besoin d’un peu de chaleur, de vivres, des soins de première nécessité pour se sentir aimés’’, a clamé la présidente de ladite association, Yasmine Dona.

L’Association Charity compte s’appuyer sur les frais d’adhésion et autres pour mener ses activités. C’est ce qu’explique sa secrétaire générale, Sandra Topona : « les ressources de l’Association Charity sont constituées de frais d’adhésion et de cotisation statutaire, des subventions des partenaires».

Noukamna Dayam & Ali Abdelkader Foulaty, stagiaires