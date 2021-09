Tchad : l’association Charity donne le sourire aux orphelins d’APSOA

L’association Charity a donné des vivres à l’Association pour la Protection, Solutions aux Orphelins abandonnés et Vulnérables (APSOA), ce samedi 25 septembre au quartier N’Djari dans le 8ème arrondissement.

Le Secrétaire général de l’Association Charity, Olivier Ngariri souligne qu’ils sont venus pour apporter une petite pierre pour la construction de la petite maison. « Nous avons apporté quelques choses pour maintenir la maison pour deux ou trois jours. Et nous souhaitons que d’autres personnes de bonne volonté puissent s’approcher de cette maison pour aider ces futurs cadres du Tchad », déclare Olivier Ngariri.

En s’adressant à la présidente de l’association APSOA, Mme Mianodji Tabita Haoua, le SG de l’Association Charity dit que « le travail que vous faites, ce n’est pas facile car avoir des enfants des différentes corporations, regroupés en un lieu et les éduquer c’est un peu difficile. Nous vous encourageons vraiment et nous prions que vous allez de l’avant ».

La présidente de l’Association pour la Protection, Solutions aux Orphelins abandonnés et Vulnérables (APSOA) Mme Mianodji Tabita Haoua a exprimé, au nom des enfants, leur joie. « En ce moment, nous avons plus de cent enfants au niveau d’APSOA. Nous remercions chaque geste que les personnes de bonne volonté comme vous ont fait. Ça nous a aidé, a aidé aussi les orphelins, les vulnérables, etc. Ce n’est pas à nous que vous faites mais à Dieu. Le centre esy devenu petit pour plus de cent enfants de 0 à 24 ans », souligne-t-elle.

Après avoir remis les vivres composés d’huile, sucre, farine, riz, macaroni, détergent et savon, une visite guidée conduite par la présidente d’APSOA a clos la cérémonie.