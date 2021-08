Tchad : l’association Al-Nadjma pour le secours et le développement assiste des ménages démunis

L’association Al-Nadjma pour le secours et le développement a distribué des kits alimentaires à quelques ménages ce jeudi 26 août au quartier Boulam-Tom dans le 8e arrondissement de N’Djamena.

Pour la présidente de l’Association Al-Nadjma Batoul Mahamat, le mois d’août est le plus souvent considéré comme “celui de la soudure”. Selon elle, la constatation faite par son association démontre que les personnes vulnérables et démunies sont les plus touchées par ce temps dur.

“Je remercie d’abord l’ONG PIOUS PROJET pour son appui à notre association. Aujourd’hui on donne un peu de sourire à ces personnes en cette période difficile d’août appelé en arabe (Chari tamané). C’est juste un petit geste aujourd’hui, mais nous ferons d’autres actions dans les jours à venir”, souligne-t-elle.

Le kit offert aux ménages est composé de riz, sucre, macaroni et de l’huile.