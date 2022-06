Tchad : l’ambassade de l’Arabie Saoudite remet trois conteneurs de dattes aux couches vulnérables

La ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’enfance, Amina Priscille Longoh, et celui de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdelmadjid Abderahim, ont réceptionné trois conteneurs de dattes ce mardi 28 juin 2022 à la Maison de la Femme. C’est un don de l’ambassade d’Arabie Saoudite au Tchad à travers l’ONG le roi Salman.

Pour l’ambassadeur de l’Arabie Saoudite au Tchad, Amer Bin Ali Alshehry, le Tchad est un pays frère de l’Arabie Saoudite et que son pays ne cesserait d’aider. Il a réitéré l’engagement des autorités saoudiennes à appuyer le Tchad dans sa politique de promotion du bien-être des couches vulnérables.

“Ce don soulagera un tant soit peu les couches vulnérables qui peinent à joindre les deux bouts. Cette action qui n’est pas la première ne sera pas aussi la dernière. Nous vous disons merci pour votre action de solidarité que vous faites toujours en faveur de notre pays “, s’est exprimée la ministre de la Femme, Amina Priscille Longoh.