Tchad : l’ADAC remet deux véhicules aux aéroports d’Abéché et de Moundou

Le Directeur général de l’Autorité de l’aviation civile (ADAC), Kokoï Abdraman Dadi, a, ce vendredi, 8 octobre, remis deux véhicules aux aéroports d’Abéché et de Moundou.

Ces véhicules ont été réceptionnés par Alhadj Abdraman et Brahim Assigné. Respectivement Commissaire en chef de la police de l’air et des frontières de l’aéroport d’Abéché et Adjudant-chef de la brigade de transport aérien de l’aéroport de Moundou.

Le Directeur général de l’Autorité de l’aviation civile (ADAC), Kokoï Abdraman Dadi, demande aux bénéficiaires de bien utiliser ces véhicules. “Ces deux véhicules vont venir en complément, en renforcement des matériels pour permettre aux commissaires de la police de pouvoir mieux gérer et faire le tour de ronde des aéroports, de s’assurer qu’il n’y a pas d’intrusion des véhicules”, explique Kokoï Abdraman Dadi.

Pour rappel, ces véhicules ont été offerts par l’ambassadeur de France en juillet 2021, à l’agence de régulation de l’espace aérien.

