Tchad : la paie mensuelle des pensions des retraités n’est pas pour demain

L’opération d’enrôlement des retraités, veuves et orphelins qui devra permettre de maîtriser l’effectif des pensionnés de la Caisse nationale des retraités du Tchad est enclenchée, le jeudi, 16 juin 2022. L’enrôlement a débuté avec ceux de N’Djamena.

L’opération d’enrôlement des retraités, veuves et orphelins de la Caisse nationale des retraités du Tchad (CNRT) qui doit conditionner la paie du 2e trimestre et les arriérés de certains a commencé le jeudi, 16 juin 2022 à N’Djamena. Elle a été lancée en présence de l’inspecteur général du ministère des Finances, Lougman Moustapha Hissein, président du comité de paie de pensions et arriérés.

Ce recensement, en plus de permettre de maîtriser l’effectif des pensionnés de la CNRT, permettra de commencer dans le futur, la paie mensuelle des pensions.

Pour le bon déroulement de cette opération, le président du comité de paie des pensions et arriérés demande aux pensionnés de faire preuve de patience et de compréhension. Mais il faut que « l’équipe chargée d’enrôlement prenne bien soin de ces personnes vulnérables afin qu’elles soient servies et satisfaites de la prestation », souhaite Lougman Moustapha Hissein.

Si cette opération qui vient de commencer permet déjà la paie des arriérés de pensions, il n’est pas évident que les prochaines paies de l’année seront faites mensuellement comme le souhaitent bon nombre des pensionnés.

Il y a un grand souci qui pourrait paralyser cette innovation que le gouvernement cherche à exécuter : l’indisponibilité de l’argent, souvent récurrente dans le compte de la CNRT. Cette difficulté, le directeur de la CNRT, Laring Baou en est conscient lors qu’il a dit à notre micro que les conditions ne sont pas encore réunies pour payer mensuellement les retraités.

Toutefois avec la scission de la CNRT en deux, l’on pense que manifester avant de percevoir sa pension serait un mauvais souvenir.