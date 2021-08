Tchad : la mairie de N’Djamena annonce une opération de démoustication le 6 août

Dans le souci de limiter la prolifération des moustiques, la mairie de N’Djaména lancera une opération de démoustication le 6 août. L’annonce a été faite dans un communiqué du 5 août.

La mairie de la ville de N’Djamena veut limiter la prolifération des moustiques. Elle a annoncé une opération de démoustication le 6 août de 6h à 8h. Elle “consiste à éliminer les larves dans les caniveaux et les bassins de rétention”.



Dans le même sens, le maire de la ville de N’Djamena demande aux tenanciers de gargotes, restaurants, grillades et autres se trouvant aux abords des rues de “prendre des dispositions pour protéger les nourritures”. Les ménages sont aussi invités à couvrir les jarres et les aliments.