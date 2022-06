Tchad : la FAFEDE forme 50 formatrices arabophones en entrepreneuriat

La fondation africaine pour l’entrepreneuriat et le développement économique (FAFEDE), en partenariat avec UNFPA et TECHNIDEV, forme 50 formatrices arabophones en entrepreneuriat. Le lancement a eu lieu le mercredi 29 juin à la maison de la femme.

L’objectif de la formation des formatrices arabophones est de permettre à ces dernières, de former à leur tour leurs sœurs dans le domaine du démarrage avec zéro dette, éducation à la vie familiale et à la santé de la reproduction, paix et gouvernance et surtout l’alphabétisation. 50 000 femmes arabophones seront formées dans ces domaines sur l’ensemble du territoire national.

Le directeur administratif de FAFEDE, Hisseine Mahamat Ibrahim, précise que la session de formation des formatrices pour 50 femmes arabophones va durer une semaine et à la fin de cette séance de formation, il y aura un examen final pour retenir les meilleures formatrices qui vont former à leur tour. « La phase pilote est pour 100 femmes. Par la suite la caravane va s’élargir et on va toucher les 22 autres provinces ».

Madame Rachel, représentante de l’UNFPA, pense que la formation des formatrices va contribuer à l’autonomisation de la ménagère. « Vous allez former les autres femmes afin qu’elles se prennent en charge. Surtout en matière de commerce, ces femmes sont douées et elles sont capables de prendre toute la maison en charge ».