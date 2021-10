Tchad: la directrice régionale de l’ONU femmes face aux organisations féminines et des jeunes

La Directrice régionale de l’ONU femmes pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Mme Oulimata Sarr, a échangé, mercredi, avec des leaders d’organisations des femmes et des jeunes. Il a été question des défis à eux relever.

La directrice régionale de l’ONU femmes pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Mme Oulimata Sarr, a tout d’abord rappelé les résolutions de la Conférence mondiale sur les femmes qui s’est passée à Beijing en Chine. “En septembre 1995, la quatrième Conférence mondiale sur les femmes à Beijing a réuni des milliers de femmes et d’hommes, marquant une avancée sans précédent pour les droits des femmes en militant pour un objectif commun : l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, partout dans le monde”, résume-t-elle.

Le Programme d’action de cette conférence définit des mesures à prendre à l’échelon national et international pour la promotion de la femme à travers 12 domaines ”critiques” que sont la pauvreté, l’éducation et la formation, la santé, la violence, les conflits armés, l’économie, la prise de décisions, les mécanismes institutionnels, les droits fondamentaux de la femme, les médias, l’environnement et la petite fille.

La directrice régionale de l’ONU femmes relève que sur les 12 domaines cités, il reste beaucoup de choses à faire en Afrique subsaharienne. Il s’agit, entre autres:

-de sortir du huis clos: c’est-à-dire sortir des conversations entre les femmes pour aller chercher à identifier les acteurs concernés, les bailleurs, etc.;

-les organisations sont pauvres, il faut des financements,

des données statistiques;

-il faut toujours avoir des hommes ”champions” à ses côtés.

Oulimata Sarr propose donc de:

-changer les textes de loi, les code du travail, de la famille, etc. qui ”empêchent d’avancer”;

-renforcer la capacité des acteurs, de toutes les personnes qui sont influencées;

-chercher les financements;

-accéder à l’information: il faut que toutes les femmes sachent ce qui se passe;

-développer les infrastructures dans les domaines suivants : eau, énergie, route, technologie, etc.

